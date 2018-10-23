2018-10-23T14:41:18+03:00
Происшествия

Под Курском в поле сгорел комбайн

Пожар произошел в Фатежском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Техника сгорела полностьюТехника сгорела полностьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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23 октября около девяти часов утра в деревне Большое Анненково Фатежского района загорелся комбайн "Холмер". На место ЧП приехали пожарные-спасатели ПЧ № 45 Фатежского района, отдельный пост села Верхний Любаж, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Огонь потушили в 09:19. В результате пожара комбайн сгорел полностью. Из людей никто не пострадал. В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причину пожара установят эксперты.

Ранее «КП» сообщала о возгорании сельхозтехники в селе Белица Беловского района. Здесь дотла сгорел комбайн «Доминатор Клаас».

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