Под Курском в поле сгорел комбайн

СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-23T14:41:18+03:00

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23 октября около девяти часов утра в деревне Большое Анненково Фатежского района загорелся комбайн "Холмер". На место ЧП приехали пожарные-спасатели ПЧ № 45 Фатежского района, отдельный пост села Верхний Любаж, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Огонь потушили в 09:19. В результате пожара комбайн сгорел полностью. Из людей никто не пострадал. В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причину пожара установят эксперты.

Ранее «КП» сообщала о возгорании сельхозтехники в селе Белица Беловского района. Здесь дотла сгорел комбайн «Доминатор Клаас».