2018-10-23T13:10:48+03:00
Происшествия

У 93-летней курянки мошенница похитила сто тысяч рублей

Злоумышленница подменила деньги на билеты «банка приколов»
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Подозреваемую задержали в Саратовской областиПодозреваемую задержали в Саратовской областиФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

В Железногорске возле 93-летней пенсионерки остановилась машина. Неизвестные мужчина и женщина обратились к ней с вопросами. Из разговора пенсионерка поняла, что незнакомцы не местные, и у них проблемы.

Они попросили женщину предоставить им сберегательную книжку с нулевым остатком для своих нужд. А для этого необходимо было проехать в банк и снять со счета все деньги. Пенсионерка отправилась с незнакомцами в ближайшее отделение банка и сняла 100 тысяч рублей.

Когда злоумышленники подвозили пенсионерку до дома, они подменили полученные деньги билетами «банка приколов». Потерпевшая поняла, что у нее остались фальшивки только через несколько часов.

Оперативники установили личность и местонахождение 29-летней подозреваемой. Женщину задержали в Саратовской области. Ранее она уже была судима за аналогичное преступление. В отношении нее возбудили уголовное дело. На время следствия подозреваемую взяли под стражу. Пожилой женщине похищенные у нее деньги вернули.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курская полиция ищет мужчину, скрывшегося от следствия
Под Курском в поле сгорел комбайн
Курянин погасил крупный банковский долг
Роман Старовойт отправился в Суджанский район
В Курске водитель сбил 86-летнего пешехода и скрылся
Под Курском ВАЗ столкнулся с трактором
В Курске прошли тренировочные сборы водолазов
В Курске на улице Конорева нашли гранату
Экс-сотрудницы Курской таможни осуждены за покушение на мошенничество
В Курской области за выходные поймали пять пьяных за рулем
В Курске прошла «санитарная пятница»
Курские полицейские нашли подозреваемых в поджоге
Под Курском пьяный водитель повозки наехал на женщину
В Курске ребенку-инвалиду не хватило льготных лекарств
В Воронеже состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди подразделений кассы и инкассации Сбербанка