У 93-летней курянки мошенница похитила сто тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:09 2018-10-23T13:10:48+03:00

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В Железногорске возле 93-летней пенсионерки остановилась машина. Неизвестные мужчина и женщина обратились к ней с вопросами. Из разговора пенсионерка поняла, что незнакомцы не местные, и у них проблемы.

Они попросили женщину предоставить им сберегательную книжку с нулевым остатком для своих нужд. А для этого необходимо было проехать в банк и снять со счета все деньги. Пенсионерка отправилась с незнакомцами в ближайшее отделение банка и сняла 100 тысяч рублей.

Когда злоумышленники подвозили пенсионерку до дома, они подменили полученные деньги билетами «банка приколов». Потерпевшая поняла, что у нее остались фальшивки только через несколько часов.

Оперативники установили личность и местонахождение 29-летней подозреваемой. Женщину задержали в Саратовской области. Ранее она уже была судима за аналогичное преступление. В отношении нее возбудили уголовное дело. На время следствия подозреваемую взяли под стражу. Пожилой женщине похищенные у нее деньги вернули.