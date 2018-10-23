2018-10-23T12:00:07+03:00
Политика

Роман Старовойт отправился в Суджанский район

Врио губернатора встретился с руководством компании «Экопол» и выслушал жалобы жителей
Яна ШЕЛЕСТ
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Врио обсудил с руководством обустройство полигона по утилизации отходовВрио обсудил с руководством обустройство полигона по утилизации отходов
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Роман Старовойт находится с рабочей поездкой в Суджанском районе. Врио губернатора Курской области встретился с руководством компанией «Экопол» - региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Юго-Западной зоне.

Роман Старовойт расспросил о количестве работников в компании, о наличии спецтехники. Затем обсудил с руководством «мусорного оператора» обустройство полигона по утилизации отходов и дальнейшие планы по развитию компании. Кроме того, Роман Старовойт встретился с авторами обращений, касающихся вывоза мусора, выслушал жалобы.

Напомним, куряне выражают недовольство резко возросшей платой за вывоз мусора и низким качеством работы региональных операторов, ответственных за сбор и утилизацию твердых коммунальных отходов.

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