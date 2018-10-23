2018-10-23T10:55:18+03:00
Происшествия

Под Курском ВАЗ столкнулся с трактором

Водитель и пассажирка легковушки получили ранения
Яна ШЕЛЕСТ
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Раненых доставили в больницуРаненых доставили в больницуФото: Из архива "КП"
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22 октября в Обоянском районе около села Усманка 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 столкнулся в трактором МТЗ-80, который ехал в попутном направлении. На место ДТП выехали спасатели пожарной части № 35 Обоянского района, сотрудники автоинспекции и врачи скорой медицинской помощи.

В результате ДТП водитель и 36-летняя пассажирка легковушки получили ранения, с которыми их доставили в районную больницу. В устранении последствий ДТП принимали участие семь человек и три единицы техники.

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