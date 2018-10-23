В Курске прошли тренировочные сборы водолазов

СЕГОДНЯ 10:27 2018-10-23T10:27:57+03:00

Работа в зимних условиях требует большой физической выносливости Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Спасатели отработали навыки спасения на воде в зимних условиях

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На реке Сейм прошли учебно-тренировочные сборы водолазов. Были отработаны навыки спасения на воде в зимних условиях. В сборах приняли участие 12 водолазов. Перед тренировкой все сдали теоретическую часть и прошли тестирование. Перед погружением водолазов осмотрели медики.

Работа в зимних условиях требует большой физической выносливости и психологической устойчивости. Вес зимнего оборудования тяжелее летнего и достигает 60 килограммов.

В зимний период к группе риска относятся в первую очередь любители зимней рыбалки. ГУ МЧС призывают рыбаков приобрести самоспасы и помнить, что выходить на неокрепший лед крайне опасно.