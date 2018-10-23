В Курске на улице Конорева нашли гранату

СЕГОДНЯ 09:56 2018-10-23T09:59:49+03:00

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22 октября в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что в леcном массиве на улице Конорева обнаружен взрывоопасный предмет. На место ЧП выехали специалисты Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли гранату Ф1 и вывезли ее на полигон «Постоялые дворы» для последующего уничтожения.

Сообщения об обнаружении боеприпасов военных времен поступают в «Службу спасения» практически ежедневно. Также 22 октября в поселке Пристень Пристенского района была обнаружена минометная мина, а 21 октября в поселке имени Маршала Жукова под Курском - противотанковая граната.