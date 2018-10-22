Экс-сотрудницы Курской таможни осуждены за покушение на мошенничество

СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-22T17:15:46+03:00

Женщины пытались выманить у украинца 18 тысяч рублей Фото: Из архива КП.

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Глушковский районный суд Курской области вынес приговор двум бывшим сотрудницам Глушковского таможенного поста Курской таможни. Они признаны виновными по статье "Покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения".

Сотрудницы таможни ввели гражданина Украины в заблуждение относительно порядка перемещения товаров для личного пользования через границу и пытались выманить у него 18 тысяч рублей, установил суд.

Их действия пресекли сотрудники отдела противодействия коррупции Курской таможни и УФСБ России по Курской области во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

С учетом позиции государственного обвинителя – помощника Курского транспортного прокурора и обстоятельств уголовного дела суд дал виновным условно два года и год со штрафом в 60 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно. В качестве дополнительного вида наказания женщинам запретили в течение двух лет занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Приговор суда не вступил в законную силу.