Экс-сотрудницы Курской таможни осуждены за покушение на мошенничество
Глушковский районный суд Курской области вынес приговор двум бывшим сотрудницам Глушковского таможенного поста Курской таможни. Они признаны виновными по статье "Покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения".
Сотрудницы таможни ввели гражданина Украины в заблуждение относительно порядка перемещения товаров для личного пользования через границу и пытались выманить у него 18 тысяч рублей, установил суд.
Их действия пресекли сотрудники отдела противодействия коррупции Курской таможни и УФСБ России по Курской области во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.
С учетом позиции государственного обвинителя – помощника Курского транспортного прокурора и обстоятельств уголовного дела суд дал виновным условно два года и год со штрафом в 60 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно. В качестве дополнительного вида наказания женщинам запретили в течение двух лет занимать должности на государственной и муниципальной службе.
Приговор суда не вступил в законную силу.