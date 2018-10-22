В Курской области за выходные поймали пять пьяных за рулем

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-22T16:50:31+03:00

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В прошедшие выходные подразделения Курской Госавтоинспекции провели сплошные проверки водителей на трезвость.

Всего с 19 по 21 октября в регионе задержали 45 пьяных водителей, три водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, пять водителей задержали по ст. 264.1 УК РФ за повторное вождение в пьяном виде или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция Курской области обращается к гражданам, не оставаться равнодушными, если стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, своевременно сообщить в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

Помните о том, что своевременно проявленная Вами бдительность поможет спасти чью-то жизнь!