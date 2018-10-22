В Курске прошла «санитарная пятница»

СЕГОДНЯ 16:03 2018-10-22T16:03:43+03:00

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19 октября в Курске прошла очередная «санитарная пятница». В мероприятиях по уборке города приняли участие сотрудники подразделений горадминистрации, муниципальных предприятий и учреждений – всего более девяти тысячи человек. Куряне с помощью 35 единиц спецтехники убрали 326 кубометров мусора.

В «санитарную пятницу», которая прошла в Курске 12 октября, общими усилиями было убрано и вывезено 268 кубометров мусора.