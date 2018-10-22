В Курске ребенку-инвалиду не хватило льготных лекарств

СЕГОДНЯ 12:01 2018-10-22T12:17:27+03:00

Женщина приобрела необходимые препараты за свои деньги Фото: Из архива "КП"

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В прокуратуру Сеймского округа обратилась жительница Курска. Женщина рассказала, что ее ребенок-инвалид вынужден ежедневно принимать дорогостоящие лекарственные препараты.

В мае курянка пришла за медикаментами в аптеку, но лекарства в достаточном количестве там не оказалось, рецепты оставили на отсроченное обслуживание. Женщина приобрела необходимые препараты за свои деньги. Выдача бесплатного лекарственного препарата возобновилась только через три месяца

По требованию прокурора суд взыскал с Комитета здравоохранения региона денежные средства, потраченные на приобретение лекарства для ребенка-инвалида в сумме 10 тысяч 979 рублей.