2018-10-22T12:17:27+03:00
Общество

В Курске ребенку-инвалиду не хватило льготных лекарств

Суд взыскал с Комитета здравоохранения потраченную родителями сумму
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Женщина приобрела необходимые препараты за свои деньгиЖенщина приобрела необходимые препараты за свои деньгиФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

В прокуратуру Сеймского округа обратилась жительница Курска. Женщина рассказала, что ее ребенок-инвалид вынужден ежедневно принимать дорогостоящие лекарственные препараты.

В мае курянка пришла за медикаментами в аптеку, но лекарства в достаточном количестве там не оказалось, рецепты оставили на отсроченное обслуживание. Женщина приобрела необходимые препараты за свои деньги. Выдача бесплатного лекарственного препарата возобновилась только через три месяца

По требованию прокурора суд взыскал с Комитета здравоохранения региона денежные средства, потраченные на приобретение лекарства для ребенка-инвалида в сумме 10 тысяч 979 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курские полицейские нашли подозреваемых в поджоге
Под Курском пьяный водитель повозки наехал на женщину
В Воронеже состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди подразделений кассы и инкассации Сбербанка
Под Курском на пожаре погибла женщина
В Курске на Черняховского сгорел гараж
В Курске пройдет День призывника
В Курске водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, и машина слетела в кювет
Спасатели предупредили курских водителей о тумане
В Курске на 2-й Новоселовке сбили пешехода
Под Курском нашли 15 артснарядов
Под Курском водитель «Киа» врезался в фуру
В Курской области перезахоронили останки семи неизвесных солдат
Треть доходов куряне расходуют на оплату услуг ЖКУ
Старовойт раскритиковал ход дорожных работ на Красной Армии в Курске
В Курске открылась выставка «Мир кукол, Тедди и игрушек»
В Курске пройдут X Клыковские чтения
21 октября в центре Курска перекроют движение
На курских дорогах пройдут сплошные проверки
Синоптики предупредили курян о "похолодании" до +17
В Курске в связи с ярмарками перекроют движение
В этом учебном году стипендию мэра Курска получат 77 школьников
В Курской области сгорел жилой дом
Ушел из жизни курский поэт Юрий Асмолов