2018-10-22T11:22:30+03:00
Происшествия

Под Курском на пожаре погибла женщина

ЧП произошло в Черемисиновском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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В огне погибла хозяйка домаВ огне погибла хозяйка домаФото: Из архива "КП"
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21 октября в 20:38 в «Службу спасения» поступило сообщение из Черемисиновского района. В деревне Никитская горел жилой деревянный дом. На место ЧП выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 46 Черемисиновского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Пожар потушили в 20:54. В доме размером 10х8 метров огонь повредил кровлю, потолочное перекрытие и вещи б/у. К сожалению, не обошлось без жертв. Погибла 57-летняя хозяйка домовладения.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

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