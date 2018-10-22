2018-10-22T10:40:54+03:00
Происшествия

В Курске на Черняховского сгорел гараж

Огонь серьезно повредил стоящий в нем автомобиль
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске на Черняховского сгорел гараж.

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21 октября примерно в 15:00 в Курске на улице Черняховского загорелся гараж. На место ЧП приехали пожарные двух пожарно-спасательных частей, полиция, работники электросетей и скорая помощь.

Пожар локализовали в 15:13, полностью ликвидировали в 15:16. В результате пожара в металлическом гараже размером 5х4 метра сгорел автомобиль и вещи б/у. Из людей никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники. Причину пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливают эксперты.

Фото, видео: Автокадр_46

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