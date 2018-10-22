В Курске на Черняховского сгорел гараж
Огонь серьезно повредил стоящий в нем автомобиль
В Курске на Черняховского сгорел гараж.
Изменить размер текста:
21 октября примерно в 15:00 в Курске на улице Черняховского загорелся гараж. На место ЧП приехали пожарные двух пожарно-спасательных частей, полиция, работники электросетей и скорая помощь.
Пожар локализовали в 15:13, полностью ликвидировали в 15:16. В результате пожара в металлическом гараже размером 5х4 метра сгорел автомобиль и вещи б/у. Из людей никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.
В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники. Причину пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливают эксперты.
Фото, видео: Автокадр_46