2018-10-22T10:08:42+03:00
Политика

В Курске пройдет День призывника

Прямо из зала к месту службы отправятся 20 новобранцев
Светлана ВОЛКОВА
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В Курске сильны воинские традицииВ Курске сильны воинские традицииФото: Светлана ВОЛКОВА
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26 октября в 10.00 в областном Дворце молодежи (ул. Белгородская, 14-б) пройдет праздник, который объединит ребят призывного возраста и их родителей, представителей военкомата, администраций муниципальных районов и городских округов, общественных организаций.

Перед началом мероприятия для будущих защитников Отечества будет организована выставка, на которой они смогут познакомиться с оружием и приборами, а также обмундированием современного российского солдата. Кроме этого, юноши пообщаются с солдатами и офицерами. А прямо из зала к месту службы отправятся 20 новобранцев. В ближайший год им предстоит научиться управлять военной техникой и познать самые современные методы обороны.

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