2018-10-21T11:34:06+03:00
Происшествия

В Курске водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, и машина слетела в кювет

Пострадавшему понадобилась помощь медиков
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Сообщение о ДТП на улице 2-я Новоселовка в Курске поступило на номер «Службы спасения - 112» в субботу в 23:25. На место сразу же отправили спасателей, сотрудников ГИБДД, работников скорой медицинской помощи.

По прибытии специалисты установили, что водитель легкового автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. В результате аварии пострадал человек. Его состояние сейчас устанавливается.

Напомним, на этой же улице утром «Хендай Солярис» наехал на пешехода. В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники.

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