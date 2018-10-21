Спасатели предупредили курских водителей о тумане

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-21T11:05:57+03:00

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Курские спасатели со ссылкой на местный гидрометцентр сообщили о возможном тумане на территории области в течение дня. Также в регионе до девяти часов вечера ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 10-15º.

Сотрудники ГУ МЧС по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. В обратном случае - соблюдать определенные меры безопасности. Необходимо помнить, что все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле. Существует «золотое» неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости.

Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения. Ни в коем случае нельзя пытаться как можно быстрее преодолеть местность, покрытую туманом, безопаснее переждать туман, съехав с дороги.