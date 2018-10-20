В Курске на 2-й Новоселовке сбили пешехода

СЕГОДНЯ 19:04 2018-10-20T19:04:10+03:00

В результате ДТП есть пострадавший Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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20 октября в 08:38 в «Службу спасения» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Курске на улице 2-ая Новоселовка, передает ГУ МЧС по Курской области. Водитель автомобиля «Хендай Солярис» наехал на пешехода.

На место происшествия выехали спасатели аварийно-спасательного формирования города Курска, сотрудники ГИБДД и работники скорой помощи. В результате ДТП есть пострадавший. В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники