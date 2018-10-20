Под Курском нашли 15 артснарядов
Боеприпасы пролежали в земле со времен войны
Боеприпасы вывезли на полигонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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20 октября в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной Войны в поселке Колячек Хомутовского района.
На место обнаружения выехали специалисты Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли 15 артиллерийских снарядов калибром 76 мм.
Днем ранее артснаряд военных времен нашли около села Краснооктябрьское Кореневского района. Все боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.