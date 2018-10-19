Под Курском водитель «Киа» врезался в фуру

СЕГОДНЯ 17:13 2018-10-19T17:15:44+03:00

Водитель легковушки получил серьезные травмы, от которых скончался на месте Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

Смертельное ДТП произошло 19 октября около двух часов дня в Медвенском районе. Недалеко от села Панино 33-летний водитель автомобиля «Киа Сид» на большой скорости не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Там он столкнулся с большегрузом «Скания» с полуприцепом, за рулем которого сидел 46-летний водитель. От удара «Скания» съехала в кювет, а легковушка перевернулась.

На место аварии приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 34 Медвенского района, сотрудники Госавтоинспекции и скорая помощь. В результате ДТП водитель легковушки получил серьезные травмы, от которых скончался на месте. Пассажир «Киа» не пострадал.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС три человека и одна единица техники.