В Курской области перезахоронили останки семи неизвесных солдат

СЕГОДНЯ 16:42 2018-10-19T16:43:21+03:00

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В селе Любимовка Большесолдатского района Курской области бойцы поискового отряда «Высота» предали земле прах семи солдат, павших в годы Великой Отечественной войны.

Личность красноармейцев установить не удалось, но есть вероятность, что это жители Большесолдатского района. Последние воинские почести были отданы бойцам только спустя 77 лет. Панихиду по неизвестным воинам провели служители православной церкви.

Как рассказал руководитель Центра «Поиск» Игорь Цуканов, солдат в 1941 году укрыла в своем доме пожилая женщина. Все они скончались от полученных в бою ран. Тела она захоронила на своем участке, втайне от вошедших в село немцев. После войны место захоронения было утеряно.