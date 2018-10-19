Треть доходов куряне расходуют на оплату услуг ЖКУ
Всего же с начала года один житель региона тратит больше 40 тысяч рублей на различные услуги
ЖКХ "съедает" у курян треть бюджетаФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:
46.9% от общего объема или 18.7 млрд рублей составляют услуги, предоставленные населению юридическими лицами, не относящимися к субъектам малого предпринимательства.
Отмечено, что на рынке бытовых услуг доминируют индивидуальные предприниматели. В первую очередь это относится к услугам по изготовлению и ремонту мебели; прокату; ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; фото-услугам, ремонту, окраске и пошиву обуви; ремонту и строительству.