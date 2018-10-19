Треть доходов куряне расходуют на оплату услуг ЖКУ

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-19T16:36:20+03:00

Всего же с начала года один житель региона тратит больше 40 тысяч рублей на различные услуги

Изменить размер текста: A A

46.9% от общего объема или 18.7 млрд рублей составляют услуги, предоставленные населению юридическими лицами, не относящимися к субъектам малого предпринимательства.

Отмечено, что на рынке бытовых услуг доминируют индивидуальные предприниматели. В первую очередь это относится к услугам по изготовлению и ремонту мебели; прокату; ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; фото-услугам, ремонту, окраске и пошиву обуви; ремонту и строительству.