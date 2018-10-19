СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-19T15:10:26+03:00

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20 октября в Курске пройдут X Клыковские чтения на тему «Государственное устройство России во взглядах и творчестве В.М. Клыкова», приуроченные ко дню рождения скульптора. 19 октября 1939 года в селе Мармыжи Курской области родился российский скульптор Вячеслав Михайлович Клыков. Ежегодно в память о выдающемся уроженце соловьиного края проходят Клыковские чтения.

Мероприятие состоится в Курском государственном университете (ул. Радищева, 33), где соберутся почитатели его таланта, в том числе знавшие мастера лично. Москва, Муром, Вологда, Белгород, Липецк, Саратов, Курск, София (Болгария), Белград (Сербия), Бари (Италия), Пирей (Греция) - его работы украшают многие города России и зарубежья. Это памятники героям разных эпох – Серафиму Саровскому, Сергию Радонежскому, Кириллу и Мефодию, Петру I, Александру Пушкину.

Люди, знавшие его, отмечают, что Клыков — не только скульптор, он патриот, искренне переживавший за Родину.

20 октября Клыковские чтения начнутся в 9.30 панихидой в храме Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия, который располагается в уютном дворике КГУ. Вячеслав Михайлович был одним из инициаторов строительства и создателем эскиза храма при старейшем вузе региона.

Участниками Клыковских чтений 2018 года станут депутаты Государственной и Курской областной Думы, представители учреждений культуры, творческих союзов и другие почитатели таланта В.М. Клыкова.