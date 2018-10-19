21 октября в центре Курска перекроют движение

СЕГОДНЯ 15:02 2018-10-19T15:06:37+03:00

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21 октября, в воскресенье в Курске пройдет легкоатлетический марафон «Курский соловей». В связи с этим с 10.00 до 15.30 будет закрыто движение транспорта по улице Тускарной - от дома № 36 до перекрестка улиц Тускарной и Лысой горы.

20 октября во время проведения сельскохозяйственных ярмарок с 6.00 до 15.00 будет перекрыто движение транспорта по улице Станционной - от улицы Союзной до улицы Республиканской; по улице Менделеева - от дома № 29 до дома № 33 (площадь у кинотеатра «Родина»).