На курских дорогах пройдут сплошные проверки

СЕГОДНЯ 14:49 2018-10-19T14:49:36+03:00

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В предстоящие выходные дни сотрудники ГИБДД проведут сплошную проверку водителей на трезвость в Курске и еще в ряде районов Курской области.

Управление автомобилем в пьяном виде грозит штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Инспекторы готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.