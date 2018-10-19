Синоптики предупредили курян о "похолодании" до +17

СЕГОДНЯ 14:29 2018-10-19T14:29:52+03:00

Изменить размер текста: A A

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти вечера 19 октября и в течение суток будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью южной четверти с переходом на северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура: ночью 4-9º, в низких местах до 2º тепла, днем 12-17º.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение числа аварий на дорогах.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основной залог безопасной езды в условиях тумана - значительное снижение скорости.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле. Если вы попали в туман внезапно, уже совершая свой маршрут, помните, что к месту назначения вы в любом случае прибудете с опозданием. Поэтому, попав в туман, выбирайте ту скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной маневр. В условиях плохой видимости скорость может составлять, как 20, так и 5 км/ч, предупреждают спасатели.