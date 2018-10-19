В Курске в связи с ярмарками перекроют движение

СЕГОДНЯ 13:56 2018-10-19T13:58:19+03:00

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Как сообщалось ранее, 20 октября в Курске пройдет сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2018». Ярмарочная торговля развернется во всех городских округах. Посетить ярмарку можно будет на улицах Станционная, Менделеева, Литовская, Бойцов 9-й дивизии, на площадях Рокоссовского и Комарова. На ярмарке можно будет купить мясо, картофель и другие овощи, фрукты, зерно, рыбу, молочные продукты, колбасы и копчености.

Во время проведения ярмарки с шести часов утра до трех часов дня будет перекрыто движение транспорта по улице Станционной - от улицы Союзной до улицы Республиканской; по улице Менделеева - от дома № 29 до дома № 33 (площадь у кинотеатра «Родина»).

Управление ГИБДД обращается к автолюбителям с просьбой отнестись с пониманием к сложившимся к возможным неудобствам УГИБДД УМВД по Курской области.