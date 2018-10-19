В этом учебном году стипендию мэра Курска получат 77 школьников

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-19T13:55:22+03:00

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В Администрации города прошла встреча с лучшими учащимися общеобразовательных школ по итогам прошедшего учебного года и торжественная церемония вручения им свидетельств стипендиатов Главы города Курска.

Во встрече приняли участие 77 учащихся - победители муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и творческих конкурсов, добившиеся высоких результатов в научно- исследовательской деятельности, а также их учителя и педагоги.

В 2017-2018 учебном году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 3315 школьников общеобразовательных учреждений города Курска. Победителями и призерами стали 840 учеников.

В 2018-2019 учебном году стипендию Главы города Курска (500 рублей в месяц) будут получать 77 ребят: 62 победителя школьных предметных олимпиад и 15 школьников, отмеченных за достижения в творческих конкурсах. 19 выпускников курских школ получили премию по 1000 рублей каждый за победы в предметных олимпиадах.

Кроме того, всем стипендиатам Главы города Курска вручены сертификаты на получение бесплатной путевки на профильную семидневную смену для одаренных детей «Путь к успеху», которая пройдет в период осенних каникул с 28 октября по 3 ноября на базе санатория «Соловушка». Программа смены предусматривает проведение мастер-классов, тренингов, квестов, лекций, профориентационных, спортивных, военно-патриотических, досуговых мероприятий, участники смены встретятся с интересными людьми. В программе смены запланирована работа площадок КГМУ, КГУ, ЮЗГУ, филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция».

Преподаватели, подготовившие стипендиатов, удостоены почетных наград, а также в течение учебного года будут получать 10%-ю прибавку к должностному окладу.