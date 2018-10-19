В Курской области сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-19T13:50:12+03:00

Осенью пожары в России происходят чаще Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

К счастью, пострадавших нет

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В 09:44 19 октября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горел жилой дом в селе Косоржа Щигровского района.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели 13 ПСЧ Щигровского района, добровольная пожарная команда Косоржанского сельского совета, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 09:52 стали тушить огонь. По данным МЧС загорание локализовано в 09:57, ликвидировано в 10:04. Пострадавших нет.

В результате пожара в жилом деревянном доме размером 5 х 10 метров уничтожена кровля, повреждены стены и перегородки на всей площади, домашнее имущество.

В тушении пожара участвовали 18 человек, шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.