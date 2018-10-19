Курские сотрудники ГИБДД отказались от взятки в 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:07 2018-10-19T13:08:21+03:00

Водителя уже не раз ловили за рулем в пьяном виде и наказывали штрафом Фото: Из архива КП.

Изменить размер текста: A A

Ленинский районный суд вынес приговор жителю Курчатова по статье приготовление к даче взятки должностному лицу.

ЧП произошло примерно в пятом часу утра, инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области патрулировали улицу Радищева Курска. В это время они остановили автомобиль, который беспричинно маневрировал по проезжей части дороги. От водителя исходил запаха алкоголя. Инспекторы ДПС с понятыми задержали машину и отстранили водителя от управления. По результатам освидетельствования было установлено, что водитель пьян.

Не желая, чтобы его наказали, водитель несколько раз предлагал сотрудникам ДПС взятку в 30 тысяч рублей. От поступившего предложения инспекторы отказались.

Суд оштрафовал жителя Курчатова на 50 тысяч рублей.

В 2015 году за управление автомобилем в пьяном виде его лишили прав на полтора года и снова оштрафовли на 30 тысяч рублей.