2018-10-19T13:08:21+03:00
Происшествия

Курские сотрудники ГИБДД отказались от взятки в 30 тысяч рублей

Пьяный водитель пытался откупиться от наказания
Светлана ВОЛКОВА
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Водителя уже не раз ловили за рулем в пьяном виде и наказывали штрафомВодителя уже не раз ловили за рулем в пьяном виде и наказывали штрафомФото: Из архива КП.
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Ленинский районный суд вынес приговор жителю Курчатова по статье приготовление к даче взятки должностному лицу.

ЧП произошло примерно в пятом часу утра, инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области патрулировали улицу Радищева Курска. В это время они остановили автомобиль, который беспричинно маневрировал по проезжей части дороги. От водителя исходил запаха алкоголя. Инспекторы ДПС с понятыми задержали машину и отстранили водителя от управления. По результатам освидетельствования было установлено, что водитель пьян.

Не желая, чтобы его наказали, водитель несколько раз предлагал сотрудникам ДПС взятку в 30 тысяч рублей. От поступившего предложения инспекторы отказались.

Суд оштрафовал жителя Курчатова на 50 тысяч рублей.

В 2015 году за управление автомобилем в пьяном виде его лишили прав на полтора года и снова оштрафовли на 30 тысяч рублей.

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