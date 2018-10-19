2018-10-19T12:46:54+03:00
Происшествия

В Курске задержали группу изготовителей наркотиков

У них изъяли 2,5 кг травы и 300 готовых для продажи пакетов
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске задержаны подозреваемые в изготовлении и сбыте наркотиков.

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В Курске сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Курской области задержали четверых граждан в возрасте от 22 до 23 лет, подозреваемых в незаконном производстве и сбыте наркотиков. Молодые люди сами выращивали растения и изготавливали из них наркотики.

Лабораторию по культивации и производству они оборудовали в подвале сарая на территории одного из домовладений в Солнцевском районе. Готовые наркотики они привозили в Курск на общественном транспорте. Запрещенные вещества сбывали иностранцам, поэтому к раскрытию преступления были привлечены оперативники, владеющие иностранными языками.

В Курске подозреваемые снимали две квартиры. В одной постоянно проживали и продавали наркотики, а в другой хранили запрещенные вещества. Жилье регулярно меняли, чтобы не попасть в поле зрения полицейских.

Во время обыска на съемных квартирах злоумышленников изъяли около 300 расфасованных пакетиков с наркотиками, готовыми для продажи, а также еще не упакованные наркотические вещества общим весом более 2,5 килограммов.

Подозреваемых арестовали. Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 — «Незаконные производство, сбыт наркотических средств». Злоумышленникам грозит срок от 8 до 15 лет.

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