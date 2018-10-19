В Курске планируют закрыть трамвайное движение на Волокно
Обветшавшие пути нуждаются в реконструкции
Вместо трамваев на Волокно будут ходить дополнительные льготные автобусыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Уже несколько месяцев в микрорайон Волокно в Курске не ходят трамваи, о чем сильно обеспокоены жители.
На днях выяснилось, что движение трамваев по этому маршруту, скорее всего, возобновлено не будет. Названы и причины – маленький пассажиропоток и изношенные пути.
Вместо трамваев на Волокно будут ходить дополнительные льготные автобусы.