В Курске планируют закрыть трамвайное движение на Волокно

СЕГОДНЯ 11:31 2018-10-19T11:31:57+03:00

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Уже несколько месяцев в микрорайон Волокно в Курске не ходят трамваи, о чем сильно обеспокоены жители.

На днях выяснилось, что движение трамваев по этому маршруту, скорее всего, возобновлено не будет. Названы и причины – маленький пассажиропоток и изношенные пути.

Вместо трамваев на Волокно будут ходить дополнительные льготные автобусы.