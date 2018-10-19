В Курской области разыскивают поджигателей соломы
За содействие в поимке обещают 100 тысяч рублей
Очевидцев преступления просят обращаться по телефону 8(980)796-90-09Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
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16 октября вечером около села Вихровка Пристенского района на поле, принадлежащем «Пристенской зерновой компании», кто-то поджог скирду тюкованной соломы. В результате огонь уничтожил 822 тюка.
УМВД по Пристенскому району проводят оперативно-розыскные мероприятия. АПХ «Мираторг» объявил о вознаграждении в размере 100 тысяч рублей за достоверную информацию о факте поджога.
Очевидцев преступления просят обращаться по телефону 8(980)796-90-09. Анонимность гарантируется.