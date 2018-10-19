В двух округах Курска отключили тепло и горчую воду

СЕГОДНЯ 08:49 2018-10-19T08:49:46+03:00

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В связи с проведением плановых работ до 24-00 19 октября ПАО «Квадра» - «Курская генерация» отключило теплоснабжение по следующим улицам города:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ул. Орловская д.1,1а

СЕЙМСКИЙ ОКРУГ

Литовская,ж.д.16, 3я Песковская ж.д.1,3,5, 25,27, ( по от 31а,30,28, 42\1,42\2,42,42а), 17 д\сад №97, Энгельса ж.д.86,88,90,92 мол.кухня, маг, 3й Шоссейный пер.ж.д.(гвс) 4,6,8, 3я Песковская, 7 школа №3. 2й Шоссейный пер13 Авторемдвигатель,(15 гар.КМУ-КМА Электроремонт).

Это официальный списко улиц, попавших под отключения. Однако на самом деле без тепла и горячей воды осталось больше курян. Так, тепла и горячей воды нет, скажем, и в многоэтажках на улице Комарова Курска. А из кранов горячей воды здесь идет холодная. Возможно, отключения коснулись и других домов, которых нет в списке.

Телефон для справок 39-48-68

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).