В Курске суд увеличил срок экс-вице-губернатору до четырех лет строгого режима

СЕГОДНЯ 17:10 2018-10-18T17:16:07+03:00

Процесс над высоким чиновником длится уже довольно давно Фото: из открытых источников

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Судебная коллегия по уголовным делам Курского областного суда удовлетворила апелляцию прокурора на приговор Ленинского районного суда Курска, по которому бывший заместитель губернатора Курской области Василий Зубков признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Этим же приговором осуждены учредитель ООО «Строительная компания «Своя квартира» по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), а также директор этой фирмы и бывший заместитель начальника ОКУ «Противопожарная служба Курской области» по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). По приговору суда Зубков получил два года колонии строгого режима с лишением права в течение двух лет занимать должности на государственной службе. Учредитель ООО - два года колонии строгого режима, экс-замначальник противопожарной службы - полтора года колонии строгого режима. Кроме того каждому из них предстояло выплатить штраф в 1 млн. 133 тыс. рублей. Директора фирмы суд оштрафовал на полмиллиона рублей.

Курский областной суд согласился с доводами прокуратуры и счел назначенное наказание чрезмерно мягким.

В итоге Зубкову увеличили срок до четырех лет колонии строгого режима с лишением права в течение трех лет занимать должности на государственной службе.

Учредителю ООО дали три года в колонии строгого режима. Каждый из них должен выплатить штраф по 5 млн. 665 тыс. 720 руб.

Экс-зам начальника противопожарной службы приговорен к двум с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 3 млн. 999 тыс. 432 рублей. Он также лишился права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением пожаро-профилактической работы на два с половиной года.

Диреткор фирмы получила два с половиной года уловно с испытательным сроком - два года и со штрафом в 1 млн. 133 тыс. 144 руб.