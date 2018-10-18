В Курске суд увеличил срок экс-вице-губернатору до четырех лет строгого режима
Судебная коллегия по уголовным делам Курского областного суда удовлетворила апелляцию прокурора на приговор Ленинского районного суда Курска, по которому бывший заместитель губернатора Курской области Василий Зубков признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Этим же приговором осуждены учредитель ООО «Строительная компания «Своя квартира» по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), а также директор этой фирмы и бывший заместитель начальника ОКУ «Противопожарная служба Курской области» по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). По приговору суда Зубков получил два года колонии строгого режима с лишением права в течение двух лет занимать должности на государственной службе. Учредитель ООО - два года колонии строгого режима, экс-замначальник противопожарной службы - полтора года колонии строгого режима. Кроме того каждому из них предстояло выплатить штраф в 1 млн. 133 тыс. рублей. Директора фирмы суд оштрафовал на полмиллиона рублей.
Курский областной суд согласился с доводами прокуратуры и счел назначенное наказание чрезмерно мягким.
В итоге Зубкову увеличили срок до четырех лет колонии строгого режима с лишением права в течение трех лет занимать должности на государственной службе.
Учредителю ООО дали три года в колонии строгого режима. Каждый из них должен выплатить штраф по 5 млн. 665 тыс. 720 руб.
Экс-зам начальника противопожарной службы приговорен к двум с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 3 млн. 999 тыс. 432 рублей. Он также лишился права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением пожаро-профилактической работы на два с половиной года.
Диреткор фирмы получила два с половиной года уловно с испытательным сроком - два года и со штрафом в 1 млн. 133 тыс. 144 руб.