В Курске вспомнят Галича

СЕГОДНЯ 16:42 2018-10-18T16:42:32+03:00

Гостям расскажут о жизни и творчестве поэта и сценариста

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19 октября в 14.00 в Центральной городской детской библиотеке прйодет литературно-музыкальная гостиная «Я на этой земле останусь», посвященная 100-летию со дня рождения поэта, сценариста, драматурга, автора и исполнителя собственных песен Александра Галича.

По сценариям Галича сняты известные кинофильмы («На семи ветрах», «Дайте жалобную книгу», «Государственный преступник»), на которых выросло не одно поколение. В 1954 году фильм «Верные друзья», снятый по сценарию Галича, занял в советском прокате седьмое место, собрав 30,9 млн. зрителей.

Пьесы, написанные А. Галичем - «За час до рассвета», «Пароход зовут «Орленок», «Много ли человеку надо» - с огромным успехом шли во многих театрах страны и за рубежом.

В конце 1950-х годов Александр Галич обратился к авторской песне. Поэт создал своеобразный песенно-поэтический театр, в котором автор был и актером, и музыкантом, и режиссером.

Участникам мероприятия расскажут о жизни и творчестве Александра Галича, интересных фактах из его биографии. Ребята посмотрят фрагменты из документального фильма «Александр Галич», созданного телекомпанией НТВ в рамках проекта «Точка невозврата» (2010 г., режиссер О. Струтинская).

Книжно-иллюстративная экспозиция «Из плеяды бардов» представит издания разных лет из фонда Централизованной системы библиотек, повествующие о жизненном пути и творчестве Александра Галича.