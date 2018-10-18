2018-10-18T16:15:42+03:00
Происшествия

Курянка перевела мошеннику деньги со своего счета

Полиция разыскивает "шутника"
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция установила, что номер зарегистрирован в столицеПолиция установила, что номер зарегистрирован в столицеФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курчатове полицейские ищут мошенника, жертвой которого стала 48-летняя местная жительница. Женщина разместила в Интернете объявление о сдаче квартиры. Вскоре ей позвонил незнакомец и сообщил, что желает арендовать жилье и готов внести задаток на ее банковский счет. Мужчина разговаривал быстро, но успел рассказать, что он военный и хочет снять на полтора года квартиру с женой и ребенком. Он заверил, что переведет арендодателю 7 000 рублей.

Женщина продиктовала номер карты, почти сразу пришло СМС – сообщение о поступлении 18 000 рублей, но не с официального номера банка, а с неизвестного телефона. Незнакомец перезвонил и сказал, что случайно перевел не ту сумму и заставил женщину снять наличными ошибочную разницу в 11000 рублей, и положить ему на телефон.

Все время злоумышленник оставался на связи и по телефону говорил курянке, что ей нужно делать. Только после совершения операции она поняла, что на ее счет не поступали никакие деньги, а перевела она свои сбережения.

Сейчас полиция проводят оперативно-разыскные мероприятия. Им уже удалось установить, что абонентский номер мошенника зарегистрирован в Москве. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Сотрудники полиции обращают внимание, что все банковские операции в случае подключения «мобильного банка» сопровождаются обязательным СМС-оповещением с официального номера банка. Информация о поступлении средств с другого телефона – это совершение мошенничества.

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