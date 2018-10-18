Из-за трагедии в Керчи в Курске усилят охрану мест массового пребывания

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-18T14:56:55+03:00

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«Трагедия, произошедшая в Керчи, в результате которой погибли 20 человек, пятнадцать из которых совсем юные, никого не может оставить равнодушным. От имени всех курян глубоко соболезную людям, чьи близкие, знакомые и друзья стали жертвами безумного поступка», - этими словами начал сегодня внеочередное заседание городской антитеррористической комиссии ее председатель Глава города Курска Николай Овчаров.

Члены комиссии заслушали оперативные доклады по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и других мест массового пребывания горожан. В связи с трагедией в Керчи принято решение в ближайшие дни организовать и провести дополнительные проверки антитеррористической защищенности всех муниципальных объектов, открытых для массового посещения. Особое внимание будет обращено на обеспечение пропускного режима и охраны объектов.

Всем руководителям коллективов предписано провести совещания по вопросам повышения бдительности персонала к возможным угрозам, усиления охранно-пропускного режима, поддержания связи с правоохранительными органами, порядку действий и эвакуации из зданий в случае чрезвычайной ситуации.