Под Курском суд потребовал установить ограждение вокруг спортшколы
Прокуратура проверила исполнение закона об обеспечении безопасности детей в Поныровской детско-юношеская спортивной школе.
Выяснилось, что территория спортивной школы не имеет ограждения.
- Это может повлечь беспрепятственный доступ на территорию спортивной школы посторонних, - отметили в прокуратуре.
Прокурор Поныровского района направил в суд исковое заявление и потребовал обязать администрацию Поныровского района и МКОУ ДО «Поныровская детско-юношеская спортивная школа» установить ограждение по периметру территории спортшколы.
Требования прокурора суд полностью удовлетворил. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.