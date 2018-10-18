2018-10-18T14:12:17+03:00
Происшествия

Под Курском суд потребовал установить ограждение вокруг спортшколы

Нарушения нашли прокуроры
Светлана ВОЛКОВА
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Решение вынес судРешение вынес судФото: Из архива КП.
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Прокуратура проверила исполнение закона об обеспечении безопасности детей в Поныровской детско-юношеская спортивной школе.

Выяснилось, что территория спортивной школы не имеет ограждения.

- Это может повлечь беспрепятственный доступ на территорию спортивной школы посторонних, - отметили в прокуратуре.

Прокурор Поныровского района направил в суд исковое заявление и потребовал обязать администрацию Поныровского района и МКОУ ДО «Поныровская детско-юношеская спортивная школа» установить ограждение по периметру территории спортшколы.

Требования прокурора суд полностью удовлетворил. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

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