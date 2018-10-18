2018-10-18T11:11:51+03:00
Общество

«Курские электросети» предупреждают об отключениях

На электросетях будут проводиться плановые работы
Яна ШЕЛЕСТ
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Свет отключат во всех округахСвет отключат во всех округахФото: Из архива "КП"
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В связи с проведением плановых работ АО «Курские электрические сети» будут отключать электроэнергию на следующих улицах города:

В Сеймском округе:

С 22 октября по 24 октября с 9-00 до 16-30: Еремина.

С 22 октября по 24 октября с 9-00 до 15-00: Кольцова 27-33, 50-62, Нижняя Луговая 71-97а, 48-92, п. Аккумулятор (старый) 1, 2, 3, 4, 5, 22,25, 26, 27, 28, 31, 32, 22а.

Тел. для справок: 32-32-15.

В Центральном округе:

С 22 октября по 24 октября с 9-00 до 17-00: Радищева 79, 79А, 83, 85; Гоголя 18.

Тел. для справок: 32-40-89

В Железнодорожном округе:

С 22 октября по 26 октября с 09-00 до 16-00: 4 Стрелецкий переулок 5-11, 4-8; 1 Стрелецкая 31-91, 22-100; 3 Средний переулок 3-25; Малая Новосёловка 3-35, 2-40.

25 октября с 13-30 до 16-00: Парижской Коммуны 6-42, 21-65; Коммунальный проезд 5-9, 4-8, Цурюпы 3.

25 октября с 13-30 до 16-00: Парижской Коммуны 6-42, 21-65; Коммунальный проезд 5-9, 4-8; Цурюпы 3

Тел. для справок: 26-32-10.

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