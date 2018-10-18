2018-10-18T10:37:46+03:00
Общество

В ЖД округе Курска отключили горячую воду и тепло

На котельной проводят ремонтные работы
Яна ШЕЛЕСТ
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Тепло и горячую воду дадут после 16.00Тепло и горячую воду дадут после 16.00Фото: Из архива "КП"
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18 октября утром в Железнодорожном округе Курска отключили горячую воду и тепло. Специалисты ООО «ТГК» приступили к ремонту на котельной.

Подача горячей воды и тепла приостановлена по следующим адресам:

• ул. 2-я Агрегатная, 43, 43а, 45, 47, 47а, 49, 51, 53,

• проезд.2-й Весенний, 20а, 22, 24, 26,

• 3-я Агрегатная, 23, 23а, 23б, 23в, 23г.

Горячее водоснабжение и теплоснабжение потребителей будут восстановлены после 16:00.

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