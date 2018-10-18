2018-10-18T10:22:10+03:00
Происшествия

Завели дела на курских чиновников, допустивших застройку заповедника

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах
Светлана ВОЛКОВА
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Сейчас идет расследованиеСейчас идет расследованиеФото: Из архива КП.
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Следственный отдел по Центральному округу Курска СУ СК по материалам прокурорской проверки завел уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей).

По версии следствия, чиновники администрации Курского района знали о том, что земельные участки в деревни Кукуевка Курского района расположены в охранной зоне заповедника. И при этом намеренно нарушили закон, подготовив, утвердив и выдав с 2010 по октябрь 2017 годов 381 разрешение на строительство в границах охранной зоны ФГБУ «Центрально-Черноземный Государственный биосферный природный заповедник им. профессора В.В. Алехина».

- Эти действия чиновников привели к массовой застройке территории охранной зоны заповедника, что оказывает крайне негативное воздействие на его природные комплексы и увеличивает антропогенную нагрузку, а также нарушает права и законные интересы других людей, - отметили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

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