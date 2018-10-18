2018-10-18T09:10:43+03:00
Происшествия

Курянин бросился с отверткой на пристава

И попал под уголовную статью
Ольга ДАНИЛОВА
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Мужчина получил судимостьМужчина получил судимостьФото: Из архива КП.
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Суд вынес приговор 32-летнему жителю Курска. Он признан виновным по ч. 2 ст. 296 УК РФ (угроза причинения вреда здоровью в отношении судебных приставов).

25 октября 2017 года двое судебных приставов УФССП России по Курской области для осуществления исполнительных производств против мужчины прибыли к его месту жительства. Обвиняемый открыл дверь в квартиру, в ходе беседы с судебными приставами он стал скандалить и пытался ударить женщину-пристава кулаком в лицо. Но удар блокировал второй судебный пристав - мужчина.

Тогда хозяин квартиры, держа в правой руке отвертку, попытался ударить ею в грудь мужчину-пристава, но тот применил специальное средство – электрошокер. Злоумышленник попятился назад и закрыл входную дверь. Своими действиями курянин угрожал причинением вреда здоровью судебных приставов, исполнявших решения суда и находившихся при исполнении своих должностных обязанностей, к такому выводу пришел суд.

По решению суда мужчина оштрафован на 80 тысяч рублей.

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