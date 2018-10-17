2018-10-17T17:19:30+03:00
Происшествия

В Курске на ПЛК загорелась квартира

Пожар произошел 17 октября около 14:30
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
На балконе двухкомнатной квартиры сгорели мебель и вещиНа балконе двухкомнатной квартиры сгорели мебель и вещиФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

17 октября примерно в 14:20 на проспекте Ленинского Комсомола в многоэтажке загорелась квартира, расположенная на первом этаже. На место ЧП приехали пожарные двух пожарно-спасательных частей, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Огонь потушили в 14:32. В результате пожара на балконе двухкомнатной квартиры сгорели мебель и вещи, стены в квартире имеют следы теплового повреждения.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Ранее «КП» сообщала о пожаре, который произошел 17 октября ранним утром на улице 1-й Пушкарной. В доме сгорела одна комната и частично кровля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Куряне выбирают название аэропорту
Курская мэрия пообещала обустроить сквер на улице Мыльникова
За 10 лет число детей-сирот в Курской области снизилось на две тысячи
В Курске подросток ограбил девушку
Курское «Динамо» обыграло «Инвенту»
Врио курского губернатора уехал на выставку «Дорога 2018»
Курские приставы проведут День открытых дверей
В Курской области продолжается прививочная кампания
В курском драмтеатре покажут ролик, посвященный комсомолу
В Курске на Пушкарной сгорел дом
Пропавшая юная курянка нашлась живой
Роман Старовойт отказался от личной охраны
Николай Овчаров: Сделаем город комфортным вместе!
За "работу по-черному" оштрафовали хозяина курского ресторана
Курянин заплатит 80 тысяч рублей за нападение на сотрудника ГИБДД
Суд оштрафовал курянина за избиение несовершеннолетней дочери
В Курске на Дзержинского у ЗИЛа отказали тормоза
В курской Кадастровой палате изменились номера телефонов