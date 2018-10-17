В Курске на ПЛК загорелась квартира

СЕГОДНЯ 17:19 2018-10-17T17:19:30+03:00

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17 октября примерно в 14:20 на проспекте Ленинского Комсомола в многоэтажке загорелась квартира, расположенная на первом этаже. На место ЧП приехали пожарные двух пожарно-спасательных частей, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Огонь потушили в 14:32. В результате пожара на балконе двухкомнатной квартиры сгорели мебель и вещи, стены в квартире имеют следы теплового повреждения.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Ранее «КП» сообщала о пожаре, который произошел 17 октября ранним утром на улице 1-й Пушкарной. В доме сгорела одна комната и частично кровля.