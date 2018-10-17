2018-10-17T16:50:22+03:00
Общество

Куряне выбирают название аэропорту

Опрос проводится на соцпортале и в группе Центра регионального развития
Яна ШЕЛЕСТ
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Общественная палата РФ выступила с предложением переименовать аэропортыОбщественная палата РФ выступила с предложением переименовать аэропортыФото: Из архива "КП"
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Общественная палата РФ выступила с предложением переименовать аэропорты, дав им названия в честь известных деятелей: общественных, политических, культурных.

Центр регионального развития предлагает курянам ответить на вопрос: «Как бы вы назвали курский аэропорт?».

Опрос проводится на Официальном социологическом портале Курской области, а также в группе «Центр регионального развития (Курская область)» (http://vk.com/crrkursk).

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