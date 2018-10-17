2018-10-17T15:42:36+03:00
Общество

Курская мэрия пообещала обустроить сквер на улице Мыльникова

Работы проведут до конца октября
Светлана ВОЛКОВА
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В Курске обустраивают территории по федеральной программеВ Курске обустраивают территории по федеральной программеФото: Светлана ВОЛКОВА
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До конца октября в будущем сквере на улице Мыльникова появится прогулочная сеть дорожек, будут установлены скамейки и урны. На этом благоустройство сквера не закончится: в 2019 году в сквере планируются работы по озеленению, весной на центральной площадке будет высажен цветник, засеян газон.

Как пояснил заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования города Курска Алексей Вяткин, для окончательного благоустройства сквера необходимо провести сеть наружного освещения, а также сделать прогулочную дорожку, совмещенную с велотрассой, от улицы Мыльникова до проспекта Хрущева. Однако это невозможно без сноса гаражей, самовольно установленных на участке, отведенном под сквер. Работа по определению владельцев гаражей для последующего сноса уже ведется.

Общегородские субботники по наведению порядка и озеленению Курска будут продолжаться. Ближайший запланирован на 19 октября, уже в эту пятницу. Призываем всех курян принять участие в наведении порядка на улицах и во дворах города.

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