2018-10-17T15:27:03+03:00
Общество

За 10 лет число детей-сирот в Курской области снизилось на две тысячи

Сейчас в регионе в устройстве в семьи нуждаются около трех тысяч человек
Светлана ВОЛКОВА
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Многих детей забирают в приемные семьиМногих детей забирают в приемные семьиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Как рассказали в департаменте по опеке и попечительству, семейной и демографической политике, в Курской области в 2008 году насчитывалось 4825 детей-сирот, а сейчас - 2985 человек. Более 90% сирот воспитываются в приемных семьях, которые получают существенную поддержку на федеральном и региональном уровнях.

Курская область одной из первых в России в 2015 году приступила к реализации программы «Формирование культуры семейной жизни и ответственного родительства». Одиннадцатый год в области проводится благотворительный марафон «Мир детства». За это время собрано более 267 млн рублей добровольных пожертвований. Адресную помощь получили более 10 тысяч малообеспеченных семей с детьми.

С 2018 года в стране стартовала программа «Десятилетие детства». Одно из ее приоритетных направлений - улучшение демографической ситуации. Помогут в этом и новые денежные пособия семьям, в том числе утвержденная Президентом РФ ежемесячная выплата на первого ребенка.

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