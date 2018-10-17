В Курске подросток ограбил девушку

СЕГОДНЯ 15:18 2018-10-17T15:22:26+03:00

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Сотрудники Сеймского отдела полиции по горячим следам раскрыли грабеж, совершенный ночью в Курске на улице Энергетиков, сообщили в УМВД по Курской области. К девушке, возвращавшейся домой, подбежал парень и вырвал у нее из рук сумочку с деньгами, документами и банковской картой. Потерпевшая тут же позвонила в полицию.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая собрала четкое описание налетчика. Ориентировки разослали сотрудникам полиции. Через некоторое время злоумышленника задержал наряд ППС, который обходил территорию. Им оказался 17-летний подросток. Похищенное имущество находилось при нем.

Полицейские нашли видеозапись со здания, прилегающего к месту совершения преступления. Молодой человек достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.