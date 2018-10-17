Курское «Динамо» обыграло «Инвенту»

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-17T15:13:15+03:00

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Во вчерашнем матче чемпионата России по баскетболу среди женщин, который прошел в Курске, баскетболистки курского «Динамо» обыграли своих землячек из «Инвенты». Встреча завершилась счетом 76:53.

Три очка Натальи Анойкиной (2+1) вскрыли сегодняшнюю игру. «Инвента» ответила точным средним броском Елизаветы Шабановой. Номинальные гости не уступали в здоровой спортивной агрессии и до четвертой минуты в точности. Только потом пропустили рывок бело-голубых -6:0. По сути он стал определяющим в стартовой четверти – 19:13 в пользу «Динамо».

Второй период бодрее начала «Инвента» - 5:0. Могло быть и больше, реализуй Анна Пачурина штрафные. Кольцо мяч дважды не приняло, команда Лукаса Мондело вновь илами Марты Ксаргай чуть увеличила отрыв. Пошла игра в «догонялки» - «ястребы» далеко соперника не отпускали. Примечательно, что «Динамо» в первой половине не забила ни одного трехочкового. А попыток было 6. «Инвента» явно провела работу над ошибками после кубкового матча с «Надеждой». До поры до времени наставники обеих команд не брали «минуту на размышление». Перехват и два легких очка они Петрович за минуту 47 секунд заставили Элен Шакирова все-таки взять первый тайм-аут. Лукас Мондело ответил за 14 секунд до большого перерыва. Его тайм-аут сработал. Татьяна Видмер занесла мяч в кольцо фактически с сиреной – 37:30.

Третья четверть запомнилась любопытным сценарием. Команды обменивались отрывами. Сначала вперед убежало «Динамо» - 6:0. Затем «Инвента» отыграла семь очков подряд, и «трешкой» отметилась Елизавета Шабанова. И вновь бело-голубые «дали» 8:0, забив наконец из-за дуги, причем дважды. Преимущество хозяек достигло 12 очков. Эти явно была не согласны Олеся Сафонова, уложившая мяч со средней дистанции с сиреной на последний перерыв – 55:45.

В четвертом периоде более опытное «Динамо» расставило все на свои места. Игра «Инвенты» в атаке разладилась. В активе «ястребов» лишь 8 очков за 10 минут. Бело-голубые забили 21 и победили – 76:53, взяв реванш за проигрыш в финале Кубка губернатора.

Лучшими игроками «Динамо» стали: Соня Петрович - 18 очков, у Татьяна Видмер - 16 очков и 13 подборов, у Натальи Анойкиной - 15 очков и 10 подборов. У «Инвенты» по 10 очков набрали Юлия Козик, Анна Пачурина и Елизавета Шабанова.