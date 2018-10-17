Врио курского губернатора уехал на выставку «Дорога 2018»

СЕГОДНЯ 15:04 2018-10-17T15:04:35+03:00

На 2019 год область получит 720 млн рублей по программе «Безопасные и качественные дороги» из федерального бюджета

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Международная выставка открылась в Казани 16 октября и продлится три дня. Масштабное мероприятие приурочено ко Дню работников дорожного хозяйства и проходит при поддержке Министерства транспорта РФ и Федерального дорожного агентства. В выставке принимает участие помощник Президента Российской Федерации, экс-министр транспорта РФ Игорь Левитин.

В ее работе также участвуют руководители регионов, производители новейших технологий, материалов и оборудования, представители науки и бизнеса, ключевые эксперты дорожного хозяйства.

Обширная деловая программа мероприятия включает пленарное заседание, тематические конференции и семинары, презентации ведущих отраслевых компаний. Большое внимание будет уделено ходу и результатам реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», направленного на совершенствование дорожной инфраструктуры крупнейших агломераций России.

Напомним, что ранее врио губернатора Роман Старовойт обозначил создание современной дорожной инфраструктуры в Курской области в числе первоочередных и приоритетных задач, которые сформулированы в майских указах главы государства и входят в число стратегически важных направлений развития страны.

По информации руководителя регионального дорожного управления Геннадия Бабаскина, в следующем году наиболее масштабная работа в дорожном строительстве развернется в Курске – около 40 улиц получат новое асфальтовое покрытие. Вопрос финансирования будет решаться как за счет регионального бюджета, так и при поддержке федерального.

На 2019 год область получит 720 млн рублей по программе «Безопасные и качественные дороги» из федерального бюджета. Защита проекта в Москве уже прошла. Кроме того, по программе социального развития сельских территорий нашему региону выделено 497 млн рублей из федерального бюджета. На эти средства комфортные подъезды обустроят для более 10 сельских населенных пунктов. За счет федеральной поддержки планируется также начать реконструкцию объездной дороги вокруг Курска, от южного до северного въездов (постов ГИБДД) в город. Этот проект рассчитан на два года.