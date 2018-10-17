2018-10-17T13:57:43+03:00
Общество

Курские приставы проведут День открытых дверей

Куряне смогут задать интересующие вопросы
Светлана ВОЛКОВА
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На прием можно записаться заранееНа прием можно записаться заранееФото: Из архива КП.
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25 октября с 14:00 до 20:00 в аппарате Управления Федеральной службы судебных приставов по Курской области и его структурных подразделениях пройдет День единого приема.

Цель – оказание курянам помощи по вопросам исполнения судебных решений, актов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также юридической помощи по этим вопросам.

Прием будут вести руководитель Управления – главный судебный пристав Курской области, его заместители, начальники отделов аппарата Управления, а также начальники структурных подразделений Управления и их заместители.

День единого приема граждан будет проходить в аппарате УФССП России по Курской области по адресу: Курск, улица Черняховского, 4.

Начальники отделов — старшие судебные приставы структурных подразделений Управления будут осуществлять прием граждан в зданиях соответствующих отделов судебных приставов.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и/или документы, подтверждающие полномочия.

По вопросам записи на прием и получения дополнительной информации можно обратиться по телефону (4712) 36 07 68.

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