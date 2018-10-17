Курские приставы проведут День открытых дверей
25 октября с 14:00 до 20:00 в аппарате Управления Федеральной службы судебных приставов по Курской области и его структурных подразделениях пройдет День единого приема.
Цель – оказание курянам помощи по вопросам исполнения судебных решений, актов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также юридической помощи по этим вопросам.
Прием будут вести руководитель Управления – главный судебный пристав Курской области, его заместители, начальники отделов аппарата Управления, а также начальники структурных подразделений Управления и их заместители.
День единого приема граждан будет проходить в аппарате УФССП России по Курской области по адресу: Курск, улица Черняховского, 4.
Начальники отделов — старшие судебные приставы структурных подразделений Управления будут осуществлять прием граждан в зданиях соответствующих отделов судебных приставов.
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и/или документы, подтверждающие полномочия.
По вопросам записи на прием и получения дополнительной информации можно обратиться по телефону (4712) 36 07 68.