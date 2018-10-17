В Курской области продолжается прививочная кампания

СЕГОДНЯ 13:34 2018-10-17T13:35:08+03:00

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По итогам прошедшей недели в Курской области ОРВИ заболели 5605 человек, 76,1% из них – дети. Заболеваемость гриппом не регистрируется, сообщили в Роспотребнадзоре.

В регионе продолжается прививочная кампания. На прошедшей неделе в область поступила вторая партия вакцины против гриппа для иммунизации детей и взрослых за счет средств федерального бюджета, вакцина поставлена в объеме 100% от заявки. От гриппа уже привились более 207 тысяч жителей Курской области, из них около 54 тысяч детей.

Право на бесплатную вакцинацию от гриппа имеют: дети с 6 месяцев, школьники, учащиеся колледжей, студенты, взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы), беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением.

Для выработки стойкого иммунитета после прививки необходимо 10-14 дней, защитный эффект от вакцинации сохраняется до 12 месяцев.